Conférence : les engagements des lesbiennes musulmanes d'Espagne

Séminaire "Féminités, masculinités en révolution ? Enjeux moraux et éthiques contemporains dans les mondes arabes et musulmans



Jeudi 22 novembre 19 h-21hAmphi du 105 boulevard Raspail

Le séminaire "Féminités, masculinités en révolution ? Enjeux moraux et éthiques contemporains dans les mondes arabes et musulmans" reprend avec une séance spéciale sous la forme d'une conférence qui se tiendra dans l'Amphi du 105 boulevard Raspail le jeudi 22 novembre de 19h à 21h:





"Du féminisme islamique à l'engagement LGBT: quel islam inclusif pour quelles citoyennetés en Europe ?"



- Laure Rodriguez Quiroga (Universidad Complutense de Madrid)

« Les engagements des lesbiennes musulmanes d'Espagne »



- Abdennur Prado (Président du Congrès International pour le féminisme islamique)

« Islamic masculinities: an open process »



Discutants :

Stéphanie Latte Abdallah (IREMAM/CNRS)

Gianfranco Rebucini (EHESS)

Ludovic-Mohamed Zahed (EHESS/CALEM)

