Retour sur les manifs de samedi : Rennes

Collectif antifasciste Rennais

Comme prévu les Catho' intégristes et autres détracteurs anti mariage Gay se sont rassemblés à Rennes, pour crier haut et fort leurs oppositions au projet de loi visant à autoriser les Gay à se marier, afin d'offrir les mêmes droits à ces familles que celles des hétéros. Selon Ouest France, ils étaient environ 4000 personnes accompagnés de leurs enfants afin d'attendrir la population. Heureusement ils avaient une sono qui couvrait leurs blabla incessants !!

Leurs revendications toujours aussi "bien" dissimulées derrière une homophobie évidente et un rejet des différences, n'a fait écho que parmi les "leurs" .

Nous étions présents et nos cris portés par notre colère ont été repris en coeur par les "monsieur et madame tout le monde" surpris de cette mobilisation fasciste !!!

Dés notre arrivée sur le lieu de RDV, nous sommes accueillis; pour changer par une belle brochette de gendarmes qui nous encadre et nous empêche de partir rejoindre les opposants au mariage Gay.

Qu' à cela ne tienne, par petits groupes de 3 ou 4 personnes on décide de se détacher du cortège et de partir tranquillement vers la place de la Mairie pour se faire entendre !!

Cela fonctionne bien et très vite nous sommes au coeur du "problème" accompagnés d'asso' LGTB, du collectif antifasciste Rennais et de la population venue en renfort !!





Malgré le nombre d'opposants au mariage Gay, nous nous sommes fait entendre au delà de nos espérances... En fin d'après midi tout ces détracteurs s'étaient dispersés et nous avions la place pour nous exprimer et partager avec la population .

Les gendarmes quant à eux se sont fait plaisir et nous ont encadré jusqu'à la fin alors qu'en face il n'y avait plus personne !! Fidèles à eux mêmes et toujours du même coté !!!

Rappelons qu'avant tout le mariage civil revendiqué par les homosexuelles est indispensable pour offrir aux enfants vivants dans ces FAMILLES la même sécurité affective et administrative que dans les familles d'hétéro . Alors quand ces intégristes crient pour la protection de l'enfant et de la famille, il serait bon qu'ils se rendent compte qu'effectivement cette loi est la SOLUTION !!

Nous vous laissons quelques belles images de notre rassemblement...

Source : http://acf.actioncontrelefascisme.over-blog.com/article-rennes-contre-manif-face-aux-anti-mariage-gay-le-17-novembre-2012-112573703.html