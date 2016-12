Retour sur les manifs de samedi : Toulouse

Mariage homosexuel : les opposants en force



Les opposants au projet de loi sur le mariage homosexuel se sont comptés, hier, à l'occasion des manifestations qui ont eu lieu dans une dizaine de villes en France. «Et le résultat dépasse nos espérances», souligne un des organisateurs du rassemblement toulousain qui assure avoir répondu, «avec dix parents seulement», à l'appel lancé par Frigide Barjot. Dans la Ville rose, les anti-mariage homo avancent jusqu'à 12 000 participants. La police en a compté 5 000. Mais ce chiffre correspond déjà à ce que, la veille, les organisateurs espéraient atteindre. «Pour les enfants» «Un papa, une maman, pour tous les enfants !», «François, ta loi, on n'en veut pas !» Parti de la place Esquirol, à Toulouse, le cortège, formé de toutes les générations, a repris les slogans martelés tout au long du parcours dans le centre ville, au micro, par les organisateurs depuis un camion podium. Comme voulu, aucune banderole ou signe d'appartenance à un groupe particulier n'était affiché. Quelques hommes d'église et rares écharpes tricolores étaient visibles ça et là. Seules personnalités présentes, l'archevêque de Toulouse et l'évêque d'Albi avaient pris place dans le cortège, comme l'ancien maire de Toulouse et député UMP, Jean-Luc Moudenc. «Je suis impressionné d'être avec tout ce monde, a souligné Mgr Le Gall, l'archevêque de Toulouse, Je ne manifeste pas contre les homosexuels mais pour l'institution immémoriale du mariage. Nous sommes là pour les enfants.» Plus de 100 000 personnes ont ainsi manifesté en France. À Paris, où l'humoriste catholique Frigide Barjot, à l'initiative du mouvement, arborait une robe de mariée, elles étaient 70 000, selon la préfecture de police, et 200 000, selon les organisateurs. À Lyon, la police a compté 22 000 manifestants (27 000 pour les organisateurs). Forts de cette mobilisation, les opposants au projet gouvernemental ont annoncé un nouveau rendez-vous pour le 13 janvier. Toulouse, lacrymo pour disperser À Toulouse, manifestants pros et antis mariage pour tous se sont retrouvés, en fin d'après-midi, aux abords de la place du Capitole. La mairie, symbole du mariage, est devenue l'enjeu des deux cortèges. 350 contre-manifestants, contenus par les CRS, ont catégoriquement refusé que les 5 000 participants à la manifestation envahissent la place. Les policiers les ont cependant petit à petit fait reculer à coups de bombes lacrymogènes. Les contre-manifestants ont riposté par des jets d'œufs et de canettes de bière. Après avoir mis un orteil sur la place du Capitole, les opposants au mariage pour tous dont le service d'ordre commençait à être débordé ont dissous leur cortège. Il n'y a pas eu de blessés, ni d'interpellations. J.-N. G Source : http://www.ladepeche.fr/article/2012/11/18/1492079-mariage-homosexuel-les-opposants-en-force.html#xtor=EPR-1

Toulouse. la manifestation anti mariage gay se termine sous les lacrymogènes

Samedi à Toulouse, une manifestation contre le mariage gay a réuni plusieurs milliers de personnes. A l’appel du collectif lamanifpourtous.fr soutenue par l’UMP31 et plusieurs associations proches de la droite. les manifestants ont dit leur hostilité au projet de loi préparé par la ministre de la justice Christiane Taubira modifiant le code civil pour ouvrir le mariage aux personnes de même sexe, et élargir le droit à l’adoption. Selon la presse, et dans toute la France, ce sont quelques 100 000 manifestants qui ont défilé pour marquer leur opposition à l’une des mesures phares du candidat François Hollande.

A Toulouse, une contre manifestation a également réuni des milliers de toulousains sur la place Esquirol. Avant un grand rassemblement programmé début décembre, les contre manifestants, à l’appel de plusieurs partis de gauche, voulaient réaffirmer leur soutien au mariage gay.

Entre les deux cortèges, un mur de CRS avait été déployé par la Préfecture, par crainte de débordements. Il est vrai que les débats sont effectivement tendus sur un autre lieu de débat : les réseaux sociaux. Si quelques heurts sont à signaler samedi à Toulouse, le face à face est resté, dans l’ensemble calme, sur le seul ton de l’invective. Exception notable : la fin de cortège de la manifestation anti mariage gay. Le cortège se dirigeait sur la place du Capitole où se déroulait une journée du commerce équitable. Les forces de l’ordre ont tiré des gaz lacrymogènes pour ouvrir la voie aux manifestants anti mariage gay. Nul blessé mais plusieurs personnes ont été indisposées par les gaz lacrymogènes.

