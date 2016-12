Mariage pour tous : l'Elysée plaide le "pragmatisme"

LE MONDE | 21.11.2012 à 11h14 • Mis à jour le 21.11.2012 à 12h10

François Hollande au congrès des maires de France, mardi 20 novembre. | REUTERS

L'entourage du chef de l'Etat a défendu, mercredi 21 novembre, les propos tenus par François Hollande , mardi, devant les maires de France à l'occasion de leur 95e congrès, porte de Versailles à Paris .

Interpellé sur le projet de loi sur le "mariage pour tous" par Jacques Pélissard, président de l'Association des maires de France (AMF), député du Jura et maire (UMP) de Lons-le-Saunier, qui relayait les "préoccupations" des maires, le chef de l'Etat a rappelé que ceux-ci "auront, si la loi est votée, à la faire appliquer" et que "la loi s'applique pour tous dans le respect de la liberté de conscience". Formule ambiguë, que le président a complétée en expliquant que "les possibilités de délégations [d'un maire à ses adjoints] existent et peuvent être élargies", sans donner plus de détails.

Une porte de sortie proposée aux maires réfractaires. A l'Elysée, on se targue de "pragmatisme" : "Le président a voulu affirmer que cette réforme importante se ferait de manière très claire, partout sur le territoire, mais il s'agit de ne pas être hypocrite, décrypte un conseiller. Aujourd'hui, quand un maire ne veut pas procéder à un mariage, il ne le fait pas et le délègue à quelqu'un. Il y a donc la prise en compte d'un principe de réalité psychologique et politique."





"CAPITULATION"

Ce pragmatisme a sans surprise crispé les pro-mariage gay, qui trouvaient déjà jusqu'à présent les responsables de la majorité extrêmement timorés sur le sujet. Sur Twitter, ceux-ci se sont déchaînés contre M. Hollande, parlant de "lâchage", de "gifle", voire de "capitulation". "Je ne comprends pas comment on pourrait justifier qu'une loi ne s'applique pas de la même manière partout sur le territoire de la République", a estimé Nicolas Gougain, porte-parole de l'Interassociative lesbienne, gay, bi et trans (Inter-LGBT). Pour la Fédération LGBT, "François Hollande évoque une prétendue liberté de conscience élargie pour mieux céder aux opposants".

Au-delà, la sortie de M. Hollande a suscité quelques réactions négatives au sein même du Parti socialiste, réuni mercredi matin en bureau national. Notamment celle du député de Paris Jean-Christophe Cambadélis.

"MESSAGE DE CONFIANCE"

A l'Elysée, on assure que la sortie du président n'a "pas grand-chose à voir avec la manifestation de ce week-end", qui a vu plus de 100 000 personnes défiler contre le mariage gay dans la rue, samedi : un succès, même si les opposants n'ont guère rassemblé au-delà des mouvements proches des milieux catholiques.

"Ce qui est en jeu, ce n'est pas quelques conservateurs, de droite ou catholiques de stricte obédience, mais bien de faire comprendre aux quelques maires tentés par le refus qu'on est déterminés à faire appliquer la loi", explique un conseiller, pour qui M. Hollande a d'abord apporté aux élus "un message de confiance".

