Manif Civitas : une association dénonce une "niche fiscale" promise aux donateurs

Le Monde.fr avec AFP | 19.11.2012 à 15h37

L'association Homosexualités et socialisme (HES) a dénoncé lundi 19 novembre la promesse de l'institut Civitas, organisateur d'une manifestation dimanche contre le mariage gay, d'une possibilité de déduction fiscale aux personnes faisant un don pour aider au succès de la manifestation.

Dans son message Internet dont l'AFP a eu copie, Civitas écrit : "Si pour l'une ou l'autre raison, vous ne pouvez pas venir à cette manifestation, contribuez tout de même à son succès en 'parrainant' par un don – fiscalement déductible – les étudiants et les familles nombreuses qui prendront ses cars. Dons en ligne ou chèques."

"RÉGIME FISCAL PARTICULIER"

"Existe-t-il une niche fiscale pour l'homophobie ? Non, bien sûr. En revanche il existe un régime fiscal particulier pour les associations culturelles dont on a peine à croire qu'il ait été conçu pour contribuer, comme ce fut le cas ce week-end, à soulever une partie des citoyens contre les autres", écrit HES dans un communiqué.

Le président d'HES, Denis Quinqueton, a déclaré que la loi donnait des avantages fiscaux aux "associations religieuses qui se consacrent exclusivement au financement et à l'organisation de cérémonies, de pratiques et de rites religieux, qui peuvent être publics, et leurs activités doivent se dérouler dans le respect de la sécurité, de la tranquillité publique et des règlements de police".

"La loi donne un avantage fiscal à ceux qui veulent exercer leur culte, mais pas à ceux qui organisent des manifestations de rue", a estimé M. Quinqueton.

Source: http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/11/19/manif-civitas-une-association-denonce-une-niche-fiscale-promise-aux-donateurs_1792876_3224.html