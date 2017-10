EuroLESBOpride du 10 au 20 juillet 2013 à Marseille.



Rencontre des lesbiennes en Euro-méditerranée.









La prochaine "Europride" aura lieu en 2013 à Marseille.

Grâce à l'association lesbienne le CEL de Marseille, nous aurons une vraie EuroLESBOpride : des évènements, débats, concerts, conférences ... lesbiennes et un village lesbien.



Voilà deux bonnes raisons pour y organiser une Rencontre des lesbiennes en Euro-méditerrannée .

Cette RENCONTRE est inscrite au programme et aura lieu les 18 et 19 juille t : une journée pour se connaître et une journée pour parta ger. Il reste à les organiser !







Alors aidez no us à contacter les organisations lesbie nnes et individuel les en Europe ou Méditerranée :

Transmettez nous des contacts clf .info@yahoo.fr

Rejoignez nous pour organiser cette rencontre clf.info@yahoo.fr)



Participer ??? que peut-on entendre par là ?





Tout sim plement p rendre part aux deux journées de rencontre pour présenter sa pr opre organisat ion (formelle ou inform elle ), ses actions et ses ponts de questionnement



oser une confére nce, un concert, une expo, une projection ...... (dans ce ca s, il faut formal iser un projet et le transmettre au CEL de Marseille .)

Ou plus encore, propde Marseille celmrs@gmail.com

On compte sur vous



Pour la CLF Marie Josèphe Devillers





---------------------------------------------------------------

Coordination lesbienne en France

Mèl : clf.info@yahoo.fr

Site : http://www.coordinationlesbienne.org/