Un petit verre, une soirée sympa, des découvertes à l'O'Kubi Caffé

Lumière sur un petit café de quartier où vous serez accueillies par Marie. N'hésitez pas à vous rendre dans ce bar mixte pour boire un verre en toute convivialité. Ils se font rares ces bars où le sourire de la patronne vous accompagne, indépendamment du montant de l'addition, si, si ! ;-)

Prenez le temps de la découverte avec les nombreuses expositions de peintures (Gorgone: du 18 au 29 juin, vernissage le 18 ) ou de photographies programmées tous les mois ou pour être envoûtées par le son suave du saxo de Nicole qui s'y produit régulièrement (le 11 et 25 juin), ou encore pour vous déhancher d'un rythme de diablesses lors d'autres prestations musicales des DJs - électro-jazz-rock-funky - il y en a pour tous les goûts.

L'O'Kubi se veut être une alternative au Marais et un lieu de convivialité pour toutes et tous : lesbiennes, gays et compagnie. Un lieu ou le "business isn't just business" qui mérite d'être connu mais qui malheureusement ne l'est pas assez.

L'O'kubi est là aussi si vous souhaitez réserver une salle pour faire la fête entre vous pour un anniversaire, les réunions d'associations alors, n'hésitez pas !

O'KUBI CAFFE

219, rue st Maur

75010 PARIS

Métro Goncourt, Belleville, Colonel Fabien

Ouvert du Mardi au Samedi de 12h à 02h

Brunch et restaurant le dimanche de 12h à 23h

Fermé le Lundi

Information et réservation : 01.42.01.35.08

ou en nous écrivant sur : okubi@hotmail.fr

Communication / Presse : Marie 01.42.01.35.08