 La CLF reçue par Rama Yade avec les associations LGBT lors de la journée IDAHO

La Coordination Lesbienne en France a été invitée au Quai d’Orsay ce samedi 17 mai, journée mondiale contre l’homophobie a rencontrer Rama Yade, secrétaire d’état aux affaires étrangères et aux droits de l’homme.La ministre était chargée de présenter, aux associations LGBT, trois actions envisagées par le gouvernement.1. Son ministère et l’Elysée se saisiront des cas de violation des droits humains à l’encontre des personnes LGBT lors des déplacements officiels dans les pays où l’homosexualité , (le lesbianisme* ) et le transexualisme sont réprimés.2. Une initiative européenne appelant à la dépénalisation universelle de l’homosexualité serait portée devant l’Assemblée Générale des Nations unies.3. Enfin la France reconnaît la Journée mondiale contre l’homophobie (et la lesbophobie* )(*) La CLF complète le contenu des 3 annonces avec les termes lesbianisme et lesbophobie, car les communiqués diffusés par les associations LGBT à l’occasion de cette rencontre occultent complètement ces termes.La Coordination Lesbienne en France a demandé au cours de la séance que la journée contre l’homophobie soit appelée désormais « journée mondiale contre la lesbophobie, l’homophobie et la transphobie » .A titre d’exemple le choix de la lesbophobie pour la journée IDAHO 2008 a eu un impact sur les médias qui, pour la première fois, ont évoqué la lesbophobie. voir notre article à ce sujet- Cet exemple montre la nécessité de rendre visibles les lesbiennes qui, sinon, sont à maintenues dans l’invisibilité .Mais cette proposition n’a pas été soutenue, bien au contraire, par les autres associations LGBT représentées, à l’exception du délégué du PCF qui est intervenu en ce sens et de l’ASB.Rama Yade elle-même, a souligné que, faisant partie d’une minorité doublement discriminée elle comprenait tout à fait cette revendication.Enfin la CLF a fait remarquer que, dans les pays où l’homosexualité avait été dépénalisée, les risques restaient élevés pour les lesbiennes et les gays car dépénalisation ne veut pas dire avancée des mentalités.Cette situation justifie le maintien du droit d’asile pour les ressortissantEs menacéEs de ces pays.En témoigne le cas de cette jeune arménienne qui, persécutée parce que lesbienne, a été soutenue par la CLF et vit maintenant en France après avoir obtenu une autorisation de séjour pour 10 ans.