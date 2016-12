Rencontre avec Dwelling de la Ligue Birmane des Femmes

Birmanie

Lutte, solidarité, vie

Dwelling, responsable de la Ligue Birmane des Femmes, vivant en exil à la frontière thaïlandaise, est présente en France pour informer et mobiliser à propos de la terrible situation de son pays, la Birmanie. Les femmes, les démocrates en lutte et le peuple birman opprimés par la dictature subissent la pauvreté que celle-ci provoque, et sont maintenant victimes d'un cyclone gravissime.

La junte au pouvoir bloque l'entrée de l'aide internationale, et organise, en pleine catastrophe, un pseudo-referendum pour renforcer encore et toujours son pouvoir.

Nous vous invitons à rencontrer Dwelling et à manifester notre solidarité aux femmes de Birmanie qui, à l'instar d'Aung San Suu Kyi, emblème de courage et de combativité, prennent une part décisive dans la résistance à l'oppression, dans le travail de survie et de reconstruction et dans les projets locaux pour un avenir démocratique.

D'origine Kachin, du nord de la Birmanie, Dwelling a notamment publié une étude sur le trafic de femmes à des fins de prostitution vers la Chine (http://www.womenofburma.org/ReportDriven_Away.pdf), et a également participé à des réunions aux Nations Unies.

RENCONTRE-DÉBAT

avec Dwelling , de la Ligue Birmane des Femmes

Mercredi 21 mai 2008, à 19 heures

Espace Des femmes

Antoinette Fouque

35 rue Jacob, 75006 Paris.

Info Birmanie, Alliance des Femmes pour la Démocratie, Commission Femmes et Mondialisation d'ATTAC, La Marche Mondiale des Femmes, Association des Tunisiens en France, Europe Solidaire Sans Frontières, l'Association pour le développement de l'économie locale (ADEL)

Contacts : info_birmanie@yahoo.fr ; alliance.des.femmes@orange.fr ; genre@attac.org ; marchfem@ras.eu.org;